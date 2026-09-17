Haberler

5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın uzaklaştırma kararı aldırmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın uzaklaştırma kararı aldırmış
Güncelleme:
+53 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKSARAY’da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Kibar Kılıç’ı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Kasım Kılıç, tutuklandı.

AKSARAY'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Kibar Kılıç'ı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Kasım Kılıç, tutuklandı. Sırtına saplanan bıçakla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Kibar Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde Kasım Kılıç ile eşi Kibar Kılıç, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kasım Kılıç, tartışma sırasında eline geçirdiği ekmek bıçağını eşinin 4 kez karnına 1 kez de sırtına saplayıp kaçtı. Durumu gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kibar Kılıç'ı sırtına saplanan bıçakla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyatla sırtındaki bıçak çıkarılan Kibar Kılıç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kasım Kılıç ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Kibar Kılıç'ın iddiaya göre bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşi Kasım Kılıç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında oldukları bildirildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Kibar Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

Bir ilimiz onu konuşuyor!

Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor