Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 aydır maaş alamayan işçinin sorusu, belediye başkanını çılgına döndürdü: Sana hesap mı vereceğim?

Güncel Haberler

Ataşehir Belediyesi'nde yaklaşık 5 aydan bu yana maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler, belediye binası önüne gitti. Bu sırada aşağı inen Belediye Başkanı Battal İlgezdi işçilerle konuşmaya başladı. Bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna sinirlenen İlgezdi, "Sana hesap mı vereceğim?" ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediyesi'nin önünde bugün dikkat çeken dakikalar yaşandı. Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.

5 aydır maaş alamayan işçinin sorusu, belediye başkanı çılgına döndürdü: Sana hesap mı vereceğim?

Yetkililerin, hesaplarında işçiye ödenecek paranın olmadığını belirtmesinin üzerine işçiler haklı bir eyleme imza attı. Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar kararlarından vazgeçmedi. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı. Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.

5 aydır maaş alamayan işçinin sorusu, belediye başkanı çılgına döndürdü: Sana hesap mı vereceğim?

İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.

Haberler.com - Güncel

Battal İlgezdi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Mehmet Vatandaş:

Evet soracaksın bay başkan, çalışan işçinin ekmek parasını zamanında ödeyemiyorsan harcadığın her kuruşun hesabını tabiki vereceksin

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Hasan Aksoy:

Evet hesap vereceksin çünkü seni seçen halk ve çalışanlarına da halktan olduğu için hesap vereceksin. Evine ekmek alamamak ne demektir bilemezsin dilerim Allah'tan sen öyle olursun

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Vahdettin Bayram:

maaş çok mu önemli sanat ve heykel olmasa hepimiz aç kalırız:).....koskoca başkana böyle soru sorulur mu:(...halktan kopuk batı hayranı bunlar....çok yazık.....

Cevap Yaz 0 24 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title