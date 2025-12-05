Tunus'ta 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Tunus Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinlikle 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı.

Başkent Tunus'taki YEE merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk kurum temsilcileri, Tunuslu davetliler ve Tunus'ta yaşayan Türkler katıldı.

Program, Türk kahvesinin tarihini ve yapım aşamalarını anlatan sunumla başladı.

Etkinliğin ardından misafirlere Türk kahvesi, lokum ve baklava ikram edildi.

Büyükelçi Demircan, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada çay ve kahvenin her iki toplumda da önemli bir kültürel unsur olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çay ve kahve bizim hayatımızın vazgeçilmez iki unsuru. Bunlar sadece bizi rahatlatmak ya da beslemek için değil, dostlarımızla ve arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz muhabbet ortamlarının da temel unsurları. Tunus da bu yönüyle Türkiye'ye çok benziyor, hem çay hem kahve kültürü bakımından. Bizim kahveyi yapma şeklimiz biraz farklı olsa da iki toplum birbirini seviyor. Kahve ve çay üzerinden yapacağımız çok şey var. Dünyaya sevgimizi, sıcaklığımızı ve muhabbetimizi en iyi bu tür etkinliklerin anlattığını düşünüyorum. Emeği geçen herkesi, başta Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere tebrik ediyorum."

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesinin ardından her yıl 5 Aralık'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.