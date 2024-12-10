49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ünlü oyun yazarı İsmet Küntay adına düzenlenen "49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri", Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Seçici kurul başkanlığını, kurucu başkan Hayati Asılyazıcı'nın üstlendiği seçici kurulda Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel ve Ahmet Duman yer aldı.

"Yılın En Başarılı Özgün Yapımı" ödülünü kazanan "Büyük Zarifi Apartmanı" oyuncularından Yunan oyuncu Rasmi Tsopela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül dolayısıyla çok duygusal olduğunu ifade ederek, "Bana burada bir yıldan fazladır çok değerli, yetenekli, saygıdeğer oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla uyumlu çalışabileceğimiz bir ortam sağladılar. Ülkenizin seyircisinin kalbinin nerde nasıl attığını hissettirecek bir ortam yaratıldı." dedi.

Tsopela, Türk yönetmenlere ve oyunculara büyük hayranlık duyduğunu belirterek, "Türkiye'de çok yüksek bir seviye var. O yüzden çok daha fazla duygulanıyorum. İşimizi, mesleğimizi bilen insanlar tarafından ödüllendiriliyoruz. Ben de iki halkın birbirini daha yakından tanıması için döşenen taşlara bir tuğla eklediğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Berkay Ateş ve Zuhal Olcay, "Yılın En Başarılı Oyuncusu" ödülünü kazandı

Toplam 25 dalda ödül verilen törende, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Uykusuz Bir Rüya" oyunuyla Berkay Ateş, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne "Kel Diva" oyunuyla Zuhal Olcay layık görüldü.

"Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülünü "Karar" oyunuyla Hakkı Kuş, "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı" ödülünü "Otelde" oyunuyla Yıldırım Fikret Urağ, "İsmet Küntay Özel Ödülü"nü "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi" tiyatro oyunu, "Nadide Küntay Özel Ödülü"nü Ayşen İnci, "Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü"nü ise Ayşe Emel Mesçi aldı.

Dr. Mehmet Alev Coşkun'a "Onur Ödülü"nün verildiği törende, Işık Yenersu ile Murat Karasu da "Emek Ödülü"ne değer görüldü.

"Yılın En Başarılı Yapımı" ödülü "Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı", "Yılın En Başarılı Uluslararası Yapımı" ödülü "Romeo ve Juliet", "Yılın En Başarılı Komedi Yapımı" ödülü "Pembe Pırlantalar", "Yılın En Başarılı İlk Yapımı" ödülü "Bay Samir", "Yılın En Başarılı Yerel Tiyatrosu" ödülü "Rapunzel Mardin"adlı eserin oldu.

, "Yılın En Başarılı Çocuk-Gençlik Oyunu" ödülünü "Dolap-Çocuk ve Gençlik Müzikali", "Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı" ödülünü Şenol Önder, "Yılın En Başarılı Tek Kişilik Performansı" ödülünü Nihan Doğa, "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülünü Canan Göknil, "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülünü Ayşe Sedef Ayter ve "Yılın En Başarılı Oyun Müziği" ödülünü ise Ferit Odman kazandı.