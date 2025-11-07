Haberler

46. Kahire Uluslararası Film Festivali, Türkiye'yi Ağırlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın dört bir yanından seçkin yapımları ağırlayacak 46. Kahire Uluslararası Film Festivali, 12-21 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek. Festivalde Türkiye standı açılacak ve ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan jüri başkanlığı yapacak.

Sinemanın evrensel etkisini ve kültürler arası diyaloğun önemini vurgulayarak dünyanın dört bir yanından seçkin yapımları ağırlayacak 46. Kahire Uluslararası Film Festivali, 12-21 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) işbirliğinde Kahire'de gerçekleşecek festivalde Türkiye standı açılacak.

Festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ahlat Ağacı" ve "Uzak" adlı filmleri festivalin Retrospective bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. Usta yönetmen ayrıca 16 Kasım'da masterclass gerçekleştirecek.

Festivalde Türkiye rüzgarı esecek

Alireza Khatami'nin yazıp yönettiği ve ilk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan "Öldürdüğümüz Şeyler" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Şeyhmus Altun tarafından çekilen "Aldığımız Nefes", festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.

Turkish Spotlight bölümünde uzun metrajlı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Bir", "Kanto" ve "Bildiğin Gibi Değil" ile kısa film "Dilan Hakkında Konuşmalıyız"ın gösterimleri yapılacak.

Festival kapsamında 15-21 Kasım'da kurulacak Türkiye standında, uluslararası yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar, satış temsilcileri ve film profesyonelleri, Türkiye'den sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde 16 Kasım'da Türkiye resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.