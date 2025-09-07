450 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdamı için başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.