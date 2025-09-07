Haberler

450 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdamı için başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdamı için başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım, 71 yıl sonra bir ilk peşinde

71 yıl aradan sonra tarihi yeniden yazmaya hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.