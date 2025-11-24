Haberler

44 Yıl Sonra Buluşma: Öğrenciler Öğretmenleriyle Yeniden Bir Araya Geldi

44 Yıl Sonra Buluşma: Öğrenciler Öğretmenleriyle Yeniden Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Balıkesir'deki Mehmetçik İlkokulu 5/C sınıfı mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 44 yıl aradan sonra emekli öğretmenleri Ayfer Yaşar ile bir araya geldi. Öğretmeniyle buluşan mezunlar duygusal anlar yaşadı.

Balıkesir'de Mehmetçik İlkokulu 5/C sınıfının 1981 mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için 44 yıl öğretmenleriyle buluştu.

Öğretmenlik hayatına 1969 yılında Balıkesir'de başlayan Ayfer Yaşar, son görev yeri Balıkesir Namık Kemal İlkokulu'ndan 1994'te emekli oldu.

Emekliliğinin ardından İstanbul'a yerleşen Ayfer öğretmen 44 yıl sonra, Balıkesir merkez Mehmetçik İlkokulu'ndaki öğrencileriyle Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya geldi.

Ayfer Yaşar, öğrencilerini çocukları gibi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Dürüst ve ahlaklı olmanız, merhamet ve vicdan sahibi olmanız, vatan ve bayrak sevgisiyle, Türklük şuuruyla birer vatan sevdalısı olmanız için elimden geleni yapmaya çalıştım. Sizler gibi birçok öğrencimin hayatına dokunmaya, geleceğinize ışık tutmaya çalıştım. Bugün görüyorum ki çabalarım karşılığını bulmuş. Çok gururlu ve çok duygu yüklüyüm."

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Haberler.com
