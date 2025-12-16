"42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" kapsamında Murathan Mungan için onur gecesi düzenlendi

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki onur yazarı Murathan Mungan adına onur gecesi yapıldı.

Bu yıl ana teması "Edebiyatın Her Hali" olan ve TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarını ağırlayan fuarın onur gecesinde, edebiyatın her alanında birçok başarılı esere imza atan Mungan'a plaket takdim edildi.

TÜYAP Palas Otel'de gerçekleştirilen programda konuşan TÜYAP Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, 42 yıldır kendilerine destek veren edebiyat dünyasından yazar ve şairlere, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Onların verdiği güçle bugünlere gelebildik. Bu 42 yıl içerisinde hemen hemen İstanbul nüfusuna yaklaşan bir okurumuz var. Onur yazarlarımız da her zaman bize güç kattılar. Onların varlığı bizi çok farklı yerlere götürdü." dedi.

"Bu fuarın bu hale gelmesinde çok insanın emeği var"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın ortaya çıkış hikayesini anlatarak, "Bu fuarın bu hale gelmesinde çok insanın emeği var. Bunların başında Bülent İnal'a teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılmış bu kitap fuarının bütün ülkeye yayılmasına vesile olan Deniz Kavukçuoğlu'nu da anmadan edemeyeceğim." diye konuştu.

Kocatürk, kitap fuarlarının her türden fikre sahip insanları bir araya getiren önemli bir sosyal aktivite olduğuna işaret ederek, "TÜYAP ailesi ile birlikte Türkiye Yayıncılar Birliği komiteleriyle bu fuarların daha iyi gelişmesi, uluslararası yazarların gelmesiyle ilgili çok uğraş veriyoruz. Bazen bu uğraşlar görülmeyebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Sanat bana yaşamda bir var olma biçimi izni verdi"

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da her yıl fuarların onur yazarlarına ödülü takdim ederken, bu durumdan kendisinin de çok onur duyduğunu söyledi.

Hızlan, Mungan'ı ilk yazısından itibaren takip ettiğini dile getirerek, edebiyatın her alanında başarılı eserler verdiğini ifade etti.

Murathan Mungan ise gittiği ilk Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'ndan bahsederek, "Kitap fuarlarını gezerken yazar, şair olmaya çalışan, emek veren biri olarak, 'bir gün ben de böyle bir fuarda kendi kitaplarımı raflarda görür müyüm, ben de bir masaya oturup kitaplarımı imzalar mıyım' hayalleri kurarken, kendimi birden bire 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı olarak buldum. Bir hayalin gerçekleşmesi elbette herkesi mutlu eder." dedi.

Sanatın kendisine henüz Mardin'de 8 yaşındayken göz kırptığını anlatan Mungan, şunları kaydetti:

"Sanat bana yaşamda bir var olma biçimi izni verdi. 8 yaşında ilk bulaştığım iş, tiyatro metni yazmaktı. Çünkü müsamereleri çok seviyordum. Mardin'e gelen tiyatro gruplarını seyretmeye bayılıyordum. İlk oyunumun adı da 'Emine' idi. O dönemin köy edebiyatına özenerek, bir köyde geçen Emine adlı bir köylü kızın öyküsünü yazmaya karar verdim ve öyküde Mardin'e özgü altı üstü hasır olan bir küçük tabureyi tarif etmemdeki zorluk, 'ben galiba bu işi beceremeyeceğim' hissi uyandırdı. Bugün yazdıklarımda eşya bilgisine, mekan ve doku arasında atmosfer yaratmaya galiba önce o sıkıntıyla başladım. Yazarlığımda bir başarı söz konusuysa yapamadıklarımı göze almakta kitlendiğini gördüm."

Gecede ayrıca Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Özel Ödülleri, Kenan Kocatürk tarafından Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile Kayseri'de 1978'den beri kitapçılığı sürdüren Akabe Kitabevi adına Esat Ayata'ya takdim edildi.

Program sonunda yazar Faruk Şüyün'ün fuara özel hazırladığı "Murathan Mungan'ın Her Hali" eseri katılımcılara hediye edildi.