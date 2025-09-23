4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Hakkari'de Düzenlenecek

TRB2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 15-17 Ekim'de Hakkari'de düzenlenecek.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde "Aile ve Eğitim" temasıyla gerçekleştirilecek kongre, ülkenin yanı sıra yurt dışından eğitim bilimleri alanında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirecek.

Kongrede, eğitimde aile katılımı, okul-aile iş birliği, değerler eğitimi, kapsayıcı eğitim, eğitim teknolojileri ve eğitim politikaları gibi konular ele alınacak.

Video konferans yöntemiyle de katılımın sağlanabileceği kongreye ilişkin detaylara üniversitenin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.