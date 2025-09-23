Haberler

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Hakkari'de Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15-17 Ekim tarihlerinde Hakkari Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede 'Aile ve Eğitim' teması işlenecek. Kongre, eğitim bilimleri alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirecek.

TRB2 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 15-17 Ekim'de Hakkari'de düzenlenecek.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde "Aile ve Eğitim" temasıyla gerçekleştirilecek kongre, ülkenin yanı sıra yurt dışından eğitim bilimleri alanında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirecek.

Kongrede, eğitimde aile katılımı, okul-aile iş birliği, değerler eğitimi, kapsayıcı eğitim, eğitim teknolojileri ve eğitim politikaları gibi konular ele alınacak.

Video konferans yöntemiyle de katılımın sağlanabileceği kongreye ilişkin detaylara üniversitenin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.