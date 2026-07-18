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Trakya Uçurtma Festivali 7 ülkeden katılımcıları bir araya getirecek

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dördüncüsü düzenlenecek Trakya Uçurtma Festivali, 25-26 Temmuz'da yerli ve yabancı uçurtma sanatçılarını bir araya getirecek. Festivalde dev sanatsal uçurtmalar, atölyeler, gece uçuşu ve müzik etkinlikleri yer alacak.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Trakya Uçurtma Festivali, 25-26 Temmuz'da yerli ve yabancı uçurtma sanatçılarını bir araya getirecek.

Yaratıcı Çocuklar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından organize edilen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy Belediyesinin paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den gelecek toplam 8 takım ve 14 profesyonel uçurtma sanatçısı, dev sanatsal uçurtmalarını Hoşköy Mahallesi sahilinde gökyüzüyle buluşturacak.

Etkinlik öncesinde 24 Temmuz'da başlayacak uçurtma yapım atölyelerine 7-15 yaş grubundan 150 çocuk ücretsiz katılacak.

Çocuklar, profesyonel uçurtma sanatçılarının rehberliğinde kendi uçurtmalarını hazırlayarak uçurma deneyimi yaşayacak. Atölye sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Festival programı kapsamında 25 Temmuz Cumartesi günü "Deniz Canlıları" temalı uçuş gerçekleştirilecek.

Aynı gün gün batımında LED ışıklı uçurtmaların yer alacağı "Gece Uçuşu" etkinliği düzenlenecek.

Festivalin ikinci gününde, "Kara Canlıları" temalı uçuş gösterisi gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek etkinlikte sanatsal uçurtma gösterilerinin yanı sıra müzik etkinlikleri ile yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantları da ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, festivalin yalnızca bir uçurtma etkinliği olmadığını belirtti.

Festivalin ortak mutluluk ve kültürel diyalog ortamı oluşturduğunu ifade eden Çapa, "Trakya Uçurtma Festivali yalnızca bir uçurtma etkinliği değil, sanatın insanlar ve kültürler arasında kurduğu bağın, ortak mutluluğun, kültürel diyaloğun ve barışın gökyüzündeki ifadesidir. Aynı gökyüzü altında mutlu yaşamanın mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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