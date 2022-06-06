4. Tokat Kitap Günleri başladı - Haberler

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde 4'üncüsü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri" başladı.

Kentte 12 Haziran'a kadar devam edecek fuarda, 65 yayınevi yer alırken, 84 yazar okurlarıyla buluşacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kitap fuarını 2017 yılında düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Kitap fuarına 2020 ve 2021 yıllarında salgın nedeniyle ara verdiklerini belirten Eroğlu, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve gelecek yıllarda inşallah ara vermeden devam edeceğimiz Tokat Kitap Günleri bence şehrimizde yaptığımız etkinliklerin en başında geliyor. Muhakkak ki şehri imar etmek önemli. Şehirde yollar yapmak, eserler oluşturmak, insanların işlerini kolaylaştırmak çok önemli. Bunları yaparken diğer yandan şehirde insanların donanımlı bir hale gelmesine vesile olan, ufuklarını açan kitap fuarları da bir o kadar önemli." ifadesini kullandı.

Tokat Kitap Günleri'nin düzenlemesinde katkılarından dolayı Tokat Valiliğine, Gaziosmanpaşa Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyine teşekkür eden Eroğlu, "Burada yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yüze yakın yayınevimiz, 150 ulusal ve yerel yazarımız ve bir milyona yakın kitap Tokatlılarla buluşuyor. Yazarlarımız on gün boyunca hem söyleşi hem de imza günleri ile okurlarla buluşacak. Bunun başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimiz için değerli kazanımlara vesile olacak bir etkinlik olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.