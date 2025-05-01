4. Sinop Film Festivali 9-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Nirengi Kültür Sanat Derneği ev sahipliğinde yapılacak ve 3 gün sürecek festivalde çok sayıda film ve oyuncu sanatseverlerle buluşacak.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin geçen yıl Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi avlusunda yapılan açılış resepsiyonunun, bu yıl da yine tarihi bir mekan olan Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Dernekleri ile Sinop Valiliği ve TOBB Sinop Genç Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek festivalde birçok filmin gösterime sunulacağını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında usta yönetmen Zeki Demirkubuz'un Hayat filmi ilk gün izleyicilerle buluşacak. Ardından yine aynı gün usta yönetmen sinemaseverlerle bir araya gelecek. İkinci gün ise Derun filminin gösteriminin ardından usta oyuncu Hatice Aslan ve filmin yönetmeni Müge Uğurlar izleyiciler ile buluşacak. Festivalde ayrıca ulusal belgesel film ve ulusal kısa metraj kurmaca film gösterimleri de yapılacak. Gösterimler Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek."