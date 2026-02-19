Haberler

Mersin'de "4. Mersin Kore Kültür Günü" etkinliği yapıldı

Mersin'de '4. Mersin Kore Kültür Günü' etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Mersin'de gerçekleştirilen '4. Mersin Kore Kültür Günü' etkinliğinde Kore kültürü tanıtıldı. Katılımcılar geleneksel kıyafet giyip, Kore müziği ve dans gösterilerine katıldı.

Mersin'de "İki kardeş, tek ritim" sloganıyla "4. Mersin Kore Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Mersin Kore Kültür Derneği öncülüğünde Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte katılımcılar geleneksel Kore kıyafetlerini deneme fırsatı buldu.

Kore müziklerinin seslendirildiği ve geleneksel halk danslarının sergilendiği etkinlikte, Güney Kore'den gelen tekvando takımı da gösteri yaptı. Etkinliğe üniversite öğrencileri ilgi gösterdi.

Mersin Kore Kültür Derneği üyesi Yujin Yang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Kore kültürünün tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülke kültürünün tanıtılmasına katkı sunulduğu için onur duyduğunu belirten Yang, "Etkinlik nedeniyle aramızdaki dostluk bağlarının daha da güçlenmesini umuyorum. Bu sevgi ve ilgi için çok mutlu oldum." dedi.

Organizasyon ekibinde yer alan Gayoung Kim ise Kore Savaşı'ndan beri Türkiye ve Güney Kore'nin iyi ilişkiler içerisinde olduğuna işaret ederek, "Güney Kore ile Türkiye arasında sıkı bir kardeşlik bağı var. Her daim Koreliler Türkleri, Türkler de Korelileri sevmiştir. Türkler her zaman misafirperver davranıyor. İyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA " / " + Mehmet Umut Bakay -
