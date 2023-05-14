4 kişinin öldüğü gölet faciası öncesi son fotoğraf (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİAfyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, yıl sonu pikniğine gittikleri Akdağ Kocayaylaya'da gölette boğulup hayatını kaybeden Mehmet Can Küçükoğlu ve teyzesinin oğlu Ramazan Aydın, Hocalar ilçesi Davılgı köyünde, Halil Erkan ise Çalca köyünde toprağa verildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, yıl sonu pikniğine gittikleri Akdağ Kocayaylaya'da gölette boğulup hayatını kaybeden Mehmet Can Küçükoğlu ve teyzesinin oğlu Ramazan Aydın, Hocalar ilçesi Davılgı köyünde, Halil Erkan ise Çalca köyünde toprağa verildi. Kuzenler Küçükoğlu ve Aydın'ın cenazesine Hocalar Kaymakam Vekili Hakan Kara, Belediye Başkanı Ali Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,