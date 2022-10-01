4 kişiden 1'i bu hastalığa yakalanıyor

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tosun, halk arasında "kurdeşen" olarak bilinen ürtiker hastalığının her 4 kişiden 1'inin hayatlarının bir noktasında etkilendiğini söyledi.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tosun, halk arasında "kurdeşen" olarak bilinen ürtiker hastalığının her 4 kişiden 1'inin hayatlarının bir noktasında etkilendiğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tosun, Dünya Ürtiker Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Tosun, hastalığın çok sık görüldüğünü belirterek, kronik ürtikerin genellikle 30 ila 60 yaşları arasında, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık ortaya çıktığını ifade etti.

"KRONİK ÜRTİKER SOSYAL YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Tosun, kronik ürtikerin kişinin sosyal yaşamını, uyku kalitesini, konsantrasyonunu ve performansını olumuz yönde etkilediğini belirterek, "2014'ten beri her yıl 1 Ekim'de Dünya Ürtiker Günü kutlanmaktadır. Hastalığın farkındalığını artırmak hastaların doğru tanı ve tedaviye ulaşmasını kolaylaştırmak, toplumda ürtiker ile ilgili bilinç oluşturmak için bu gün kutlanmaktadır. Ürtiker; halk arasında 'kurdeşen' olarak bilinen ve yanma, kızarık, kaşıntılı, aniden ortaya çıkıp aynı gün içinde kendiliğinde kaybolabilen bir hastalıktır. Dört kişiden biri hayatlarının bir noktasında ürtikerden etkilenir. Bu yüzden toplumda çok sık görüyoruz. Çoğu durumda, birkaç hafta içinde iyileşir. Buna akut ürtiker diyoruz, ancak hastaların yaklaşık %1'inde semptomlar daha uzun sürer ve hastalık kronikleşir. Kronik ürtiker genellikle 30 ila 60 yaşları arasında, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık ortaya çıkar. Hastalığın ne kadar süreceği tam öngörülemezken bazen hastalık uzun yıllar sürebilir. Kronik ürtiker; kişinin sosyal yaşamını, uyku kalitesini, konsantrasyonunu ve performansını oldukça etkilemektedir" dedi.

"POLİKLİNİĞİMİZ ULUSLARARASI ÜRTİKER MÜKEMMELİYET MERKEZİ (UCARE) ÜYESİDİR"

Tosun, Türkiye'de kendi poliklinikleriyle birlikte 10 UCARE üyesi olduğunu belirterek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve zührevi hastalıkları Anabilim Dalı olarak polikliniğimiz UCARE olarak adlandırılan Uluslararası Ürtiker Mükemmeliyet Merkezi üyesidir. Türkiye'de yaklaşık bizimle birlikte 10 merkez UCARE üyesi olarak yer almaktadır. Dünyadaki tüm ürtiker mükemmeliyet merkezleri adına, dünya ürtiker gününü her yıl olduğu gibi 1 Ekim'de kutlarken ürtikerde, doğru tanı ve tedavinin önemini insanlara hatırlatıyoruz. Her hafta salı ve perşembe günleri sadece ürtiker hastalarının muayene olabildiği özel polikliniğimiz bulunmaktadır. Hastalarımız kolay bir şekilde randevu alıp muayene olabiliyorlar. Ürtiker polikliniğimizde ürtikerin tanısal testleri, alerji testleri ve güncel tedavi protokolleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kaplan/İHA)