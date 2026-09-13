4. Ejderha Teknesi Festivali, Bulgaristan'ın Yanbolu kentinde başladı

YANBOLU, 13 Eylül (Xinhua) -- Bulgaristan'ın Yanbolu kentinde düzenlenen 4. Ejderha Teknesi Festivali'nde kürek çeken katılımcılar, 12 Eylül 2026.

4. Ejderha Teknesi Festivali cumartesi günü gösteriler ve kültürel etkinliklerle başladı.

İki gün sürecek festivalde müzik ve dans performansları, dövüş sanatları gösterileri, çeşitli sanat eserleri ve Çin ile Bulgar mutfaklarından lezzetler de yer alıyor. (Fotoğraf: Zhou Hailun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua