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HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararıyla 4 binden fazla hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 4 binden fazla hakim ve Cumhuriyet savcısı yeni görev yerlerine atandı.

Adli ve idari yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 BİNDEN FAZLA HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Karara göre 4 binden fazla hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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