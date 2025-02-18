4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu.

Rus TASS ajansına göre toplantı 4,5 saat sürdü. Kremlin, görüşmenin iyi gittiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı.

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞMA

Sözcü, Rubio ve Lavrov'un ABD-Rusya ilişkilerindeki "tahrik edici unsurları ele almak üzere istişare mekanizması kurma ve karşılıklı jeopolitik çıkarlar, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden doğacak tarihi ekonomik ve yatırım fırsatları konularında gelecekte işbirliği yapma konusunda anlaştığını bildirdi.

ZELENSKİ DE TÜRKİYE'DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenski, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.

"PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Öte yandan görüşme sürerken Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov açıklamasında "Putin, gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak Zelenski'nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sağlanabilecek anlaşmaların hukuk açısından geçerliliğinin sorgulanacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, ABD ve Rus heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta görüşmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Şimdilik bu konuda anlayış yok. Bugünkü müzakerelerin sonucunda bir şeyler çıkabilir." ifadesini kullandı.