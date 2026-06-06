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DEAŞ'a 39 ilde operasyon; 361 şüpheli yakalandı

DEAŞ'a 39 ilde operasyon; 361 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli, son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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