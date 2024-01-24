36 saat haber alınamayan kardeşler Gemlik'te bulundu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde oturan ve 36 saat haber alınamayan kardeşler U.T. (14) ve Ç.T. (11), Gemlik ilçesinde, çay bahçesinde bulundu. Baba Mehmet İhsan T. (49), çocukların gezmek için Gemlik'e gittiğini söyleyerek, "Onları kontrol etmekte zorlanıyorum. Kaçmayı alışkanlık haline getirdiler. Okula da düzenli gitmiyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Kardeşler U.T. ve Ç.T., geçen pazartesi saat 13.30 sıralarında, Camiikebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. Baba Mehmet İhsan T., saat ilerleyince eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp 1 gün sonra geri dönen kardeşleri bulmak için çalışma yaptı. Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kardeşlerin Gemlik'e gittiğini belirledi. Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, çocukları 36 saat sonra çay bahçesinde buldu. Çocukların Gemlik'ten önce de Bursa'ya ve İznik'e gezmeye gittiği öğrenildi.

'GEZMEK İÇİN GİTMİŞLER'

Mehmet İhsan T., DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, çocukların daha önce de evden kaçtığını söyleyerek, "Onları kontrol etmekte zorlanıyorum. Kaçmayı alışkanlık haline getirdiler. Evimizden yine kaçtılar. Birilerinden para alıp, gezmek için Bursa'ya gitmişler. Sokakta kalmışlar. Kendilerini Gemlik'te tesadüfen bulduk. Okula da düzenli gitmiyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda bizimle kalıyorlar. Yarın ne olacağını kestiremiyorum" dedi.

Bu arada, daha önce babalarıyla tartışan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocukların daha sonra kendi istekleriyle ailelerinin yanına gittiği öğrenildi.