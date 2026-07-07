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Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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