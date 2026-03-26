Suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan 358 şüpheliye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sanal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, sanal medya paylaşımları yaparak örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sanal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve sanal medyadan örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı