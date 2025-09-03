35. Akbank Caz Festivali İstanbul'da Başlıyor

Caz müziğinin önemli temsilcilerinden 200'den fazla ismi İstanbul'da ağırlayacak "35. Akbank Caz Festivali", 27 Eylül-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat ile Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) organizasyonuyla gerçekleşecek festivale ilişkin Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, festivalin sürdürülebilirlik anlayışını, kültürel mirasını ve bu yılki program detaylarını anlattı.

Gür, Akbank'ta her projenin sürdürülebilir olmasına çok önem verildiğini belirterek, "Akbank Caz Festivali'ni, Akbank kimliğinin ve ruhunun bir yansıması olarak görüyoruz. Akbank'ın kalbine yerleşmiş bir geleneğin ülkemizin kültür sanat hayatına damgasını vurduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Dile kolay tam 35 yıl bu uzun yolculukta her sene yeni sanatçıları, yeni sesleri, yeni sahneleri hep birlikte keşfettik. Farklı semtlerde hiç beklenmedik mekanlarda cazı yankılandırdık. Festival düzenlemenin ötesinde İstanbul'un bir kültür başkenti olma serüvenine birlikte eşlik ettik." dedi.

"30 konserle 200'ün üzerinde sanatçıyı ağırlayacağız"

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı da festivalin 35 yılda 1000'in üzerinde konserle 5 bin 500'den fazla sanatçıyı konuk ettiğini, 550 binin üzerinde cazseverin konserleri izlediğini kaydetti.

Her yıl festivalin biraz daha zenginleştiğine işaret eden Bigalı, "Bu yıl da 20 farklı mekanda. Bu mekanların bir kısmına ilk defa bu sene gideceğiz. 30 konserle 200'ün üzerinde sanatçıyı ağırlayacağız. Yine çok değerli sanatçılar var. Klasik cazın yanı sıra doğaçlama yapan dünya müziğinden, elektronik müzikten etkilenen çok özel projelerimiz yer alacak. Grammy ödüllü sanatçılarımız var. Dünyanın önemli sanatçılarının yanı sıra Türkiye'den de çok değerli sanatçılar bizlerle birlikte olacak. Her yıl olduğu gibi gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programları, söyleşiler ve çok özel konuklarımızla buluşmalarımız gerçekleşecek." diye konuştu.

Akbank Caz Festivali Proje Danışmanı Ayşegül Turfan Mumcuoğlu ise "Farklı coğrafyalardan müzisyenleri bir araya getirecek müzik şöleni bizi bekliyor. Bu şölen sadece müzikal buluşma değil, aynı zamanda ruhani, tarihsel, içsel bir yolculuğa bizi davet ediyor olacak." sözlerini paylaştı.

Festival programı

Festival Direktörü Gözde Sivişoğlu, festival programını açıkladı.

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions konseri Müze Gazhane'de, Nilüfer Verdi Trio Playing Tunes for Peace konseri ise Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde 27 Eylül'de gerçekleşecek.

Raül Refree ve Nuria Andorra'nın yer aldığı "El Espacio Entre" konseri ile Egemen Tosunbaş, Özgü Dündar, Asude Hilal Şaşmaz, Teoman Karalar, Emin Poyraz Urhan ve Cenk Oğulcan Koç'tan oluşan Kind of Six konseri Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde, Maya Perest konseri ise Sakıp Sabancı Müzesi'nde 28 Eylül'de izlenebilecek.

Ahmet Ali Arslan "Manastır" adlı son albümüyle 30 Eylül'de Moda All Saints Kilisesi'nde sahnede olacak.

"Beni Bu Şarkılar Mahvetti: 35. Akbank Caz Festivali Özel" konseri ile "Sista Sound presents: Özge Ürer, Deniz Taşar, Kamucan Yalçın & Ana Flavia" konserleri Bant Mag. Havuz'da 30 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou konseri Arter'de 1 Ekim'de sahnede olacak.

Ödüllü sanatçı ???????Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott) Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde, Niechec "Distaste" konseri Frankhan'da 2 Ekim'de dinlenebilecek.

Frankhan'da "All Night Jazz: Jitwam, Chez Damier, Grup Ses" DJ set etkinliği, "Jazz Meet Rap" konseri ise Alan Kadıköy'de 3 Ekim'de gerçekleşecek.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da doğan şarkıcı ve besteci Enji'nin konseri ile "Türk Medyası Caz Ritmini Yakalayabiliyor mu?" paneli Salon İKSV'de, Ali Perret "Octopus Band" Akatlar Kültür Merkezi'nde 4 Ekim'de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Önder Focan & Yavuz Darıdere "Legendary Hammond Trio ve Konukları" konseri 5 Ekim'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Bugge Wesseltoft, Dan Berglund ve Magnus Öström üçlüsünden oluşan RYMDEN Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde, Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez Babylon'da 8 Ekim'de performans sergileyecek.

Arter'de 9 Ekim'de "Mehmet Uluğ Gecesi: Adam Rudolph's Invisible Threads" konseri, Salon İKSV'de ise Jaubi konseri gerçekleşecek.

Basçı Kinga Glyk Frankhan'da, çok sayıda Grammy ve Latin Grammy ödülü kazanan piyanist, şarkıcı, besteci ve aranjör Eliane Elias ise Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde 10 Ekim'de konser verecek.

Bohren Und Der Club Of Gore konseri Borusan Müzikevi'nde 11 Ekim'de, Aaron Parks Little Big konseri 12 Ekim'de Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Festival hakkında detaylı bilgiye "www.akbanksanat.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.