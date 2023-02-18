32 yıl önce kaldığı eski cezaevine bu kez depremzede olarak geldi

Malaya'da Fikret Barak, icra nedeniyle kaldığı, Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski cezaevine 32 yıl sonra bu kez depremzede olarak döndü. Barak, "Çıkarken büyük sevinç yaşadığım cezaevine sığınacağım aklıma gelmezdi." dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen iller arasındaki Malatya'da da çok sayıda bina yıkılırken birçok bina ise hasar gördü. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Malatya'da evsiz kalanlar çadır kent, kamu kurum ve kuruluşları, toplu ulaşım araçları ya da buldukları uygun yerlere sığındı.

KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN CEZAEVİNDE DEPREMZEDELER KALIYOR

Merkez Yeşilyurt ilçesinde Kültür Merkezi olarak kullanılan eski cezaevi de evsiz kalan birçok kişiyi barındırıyor. Bölgede 56 yıl önce inşa edilen ve 41 yıl cezaevi olarak kullanıldıktan sonra boşaltılan bina, aslına uygun restore edilerek Gedik Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü.

"CEZAEVİNE BİR GÜN SIĞINACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ"

Gedik Mahallesi'ndeki merkez depremde sağlam kalınca afetzedelerin sığınağı oldu. Eşinden ayrılmasının ardından yalnız yaşayan Fikret Barak (57), 32 yıl önce hapis yattığı cezaevine bu sefer depremzede olarak geri döndü. Bir gün cezaevine sığınacağının hiç aklına gelmediğini belirten Barak, "Çocuğum ve gidecek yerim yok. Kamyon şoförüydüm, malulen emekli oldum. Depremde evim yıkılınca buraya yerleştim. 1991 yılında burası cezaeviyken icradan dolayı 3 saat kalmıştım. Çıkarken büyük sevinç yaşadığım cezaevine bir gün sığınacağım aklıma gelmezdi" diye konuştu.