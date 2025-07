'32. İstanbul Caz Festivali' usta isimleri sanatseverlerle buluşturacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali" 17 Temmuz'a kadar müzikseverlerle buluşacak.

Festival direktörü Harun İzer, AA muhabirine, birbirinden güzel konserler ve etkinliklerle dolu bir festival programı hazırladıklarını söyledi.

Açılış konserinde Latin müzik dünyasından Hermanos Gutierrez grubunu ağırladıklarına işaret eden İzer, "Genç seyircinin çok ilgiyle, sevgiyle takip ettiği bir isim. Müzikleri hem çok değişik yerlerde çalınıyor hem de çok ciddi bir kitle tarafından takip ediliyor. 2-3 sene önce küçük kulüplerde çalarken şu anda 2-5 bin kişilik büyük mekanlarda çalmaya başladılar. Büyük bir popülariteleri var." dedi.

Festival, farklı mekanlarda dinleyiciyle buluşacak

İzer, özellikle film müzikleriyle çok tanınan, sevilen Max Richter'in yarın festival sahnesinde olacağını aktararak, "Hem elektronik hem de klasik müzik arasında denge kuran çok başarılı bir isim. 'The Last of US' gibi çok önemli dizilerin müziklerini yapmış bir besteci. Kendisinin ilk Türkiye konseri olacak. Heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalin farklı farklı mekanlarda devam ettiğinin altını çizen İzer, "4 Temmuz'da Fransız Sarayı'nda Fransız cazının çok önemli temsilcilerinden Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin sahnede olacak. 5 Temmuz'da İtalyan Başkonsolosluğu bahçesindeyiz. Orada da Avrupa cazının en önemli vokalistlerinden Chiara Civello'yu izleyeceğiz. Konser öncesi, Türkiye'den Hakan Başar Trio gecenin açılışını yapacak. Gerçek bir caz vokal ve Avrupa cazı akşamı olacak." diye konuştu.

Esma Sultan Yalısı'nda Brezilya Gecesi

Harun İzer, ABD'li iki caz sanatçısını da festivalde ağırlayacaklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"7 ve 8 Temmuz'da Swissotel Sultan Park'tayız. İki sanatçıyı art arda izleyeceğiz. Önce Jazzmeia Horn sahnede olacak. Önümüzdeki yıllarda Grammy ödülü almasını beklediğim isimlerden birisi. Genç yaşına rağmen caz standartlarını hem çok başarılı seslendiriyor hem de kendi müzikal kimliğine, sözlerine, müziğine çok güzel yansıtıyor. 8 Temmuz'da ise 2023 ve 2024 yıllarında alternatif caz alanında Grammy'leri kazanmış çok başarılı bir basçı, besteci, şarkıcı Meshell Ndegeocello'yu dinleyeceğiz. Kendisi bir anlamda müzisyenlerin müzisyeni. Yaptığı bestelerle icralarla çok konuşulan bir isim. Bu da onun uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'de vereceği bir konser olacak."

Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da Brezilya gecesi yapılacağını sözlerine ekleyen İzer, "Roge konseri gerçekleşecek. Brezilya'nın çok önemli yeni nesil gitaristlerinden. Aynı zamanda samba ve bossa nova gibi Brezilya'ya özgü tarzda çok başarıyla seslendiriyor. 10-11 Temmuz akşamları ise Hilton İstanbul Bosphorus'tayız. Önce Meltem Ege, kendisi Amerika'da müzik ve akademik çalışmalara devam eden bir caz sanatçımız. Ertesi akşam ise bu sefer Türkiye'de caz ve piyano deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Kerem Görsev konseri olacak." dedi.

"Şehir hatları vapurumuz, caz vapuruna dönüşecek"

Festival kapsamındaki "Parklarda Caz" etkinliğine de değinen İzer, "İlk etkinliğimiz Ataşehir'de 6 Temmuz'da gerçekleşecek. 12-13 Temmuz'da önce Beylikdüzü'nde, ardından Kadıköy'deyiz. Hollandalı topluluk Jungle by Night, Parklarda Caz'ın yıldızı olacak. Çok başarılı, genç ve ritmik bir grup. Onların öncesinde ise bütün etkinliklerde, İstanbul Caz Festivali'nin genç sanatçıları teşvik ettiği, 'Genç Caz+' programından seçilen grupların yer aldığı konserler olacak." ifadelerini kullandı.

İzer, "Caz Vapuru" programında da değinerek, şunları kaydetti:

"Sabah 11'de Kabataş'tan yola çıkıp Boğaz hattı boyunca Anadolu Kavağı'na gidecek ve geri döneceğiz. Vapurda birbirinden güzel gruplarımızla şehir hatları vapurumuz adeta bir caz vapuruna dönüşecek. Festivalin kapanışında 16-17 Temmuz'da da 'Gece Gezmesi' etkinliğimizi yapacağız. Bu etkinlikte de çok sayıda uluslararası ve Türkiye'den gruplar yer alıyor. İki akşam boyunca 12 farklı topluluğu izleyebileceğiz."

"Her seferinde ilk kez yapıyormuş gibi heyecanlanıyoruz"

Festivalin 32 yıldır müzikseverlerle buluştuğunun altını çizen İzer, "Biz her seferinde ilk kez yapıyormuş gibi heyecanlanıyoruz. Bir festivali sunmak, açmak, böyle güzel konserlerle seyirciyi buluşturmak bizim için her seferinde farklı bir heyecan. Hep bambaşka gruplar, yeni ekipler, farklı konserler oluyor. Bu anlamda hem seyircilerin hem de sponsorlarımızın desteği çok değerli." dedi.

Harun İzer, bu yıla özel festivalde iki etkinliğin yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Biyokimya Federasyonları Kongresi kapsamında yapacağımız bir müzikli söyleşimiz var. Müzik, insan biyokimyasını, zihnini nasıl etkiliyor sorusunu hem müziği çalarken hem de dinlerken deneyimleyeceğimiz bir müzikli söyleşi. Diğer taraftan çocuklara yönelik atölyelerimiz devam ediyor. 6-8 ve 9-12 yaş kuşağı seyircilerimizi caz müziğiyle tatlı sıcak şekilde tanıştırma imkanımız olacak."