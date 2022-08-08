300 metrelik kabloyu çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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ELAZIĞ'da kamu kurumundan 300 metrelik kabloyu çalarken yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ELAZIĞ'da kamu kurumundan 300 metrelik kabloyu çalarken yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dün gece saatlerinde kamu kurumuna giren ve 300 metrelik kablo çalan M.C.Ç. ile S.M.K., yakalandı. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel