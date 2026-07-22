Camilerin 30 yıldır gönüllü temizliğini yapan Dursun Kaçan, alkışlarla umreye uğurlandı

KAYSERİ'de 30 yıldır gönüllü olarak kentteki camilerin temizliğini yapan Dursun Kaçan'ın (68) umreye gitme hayali, Aydınlıkevler Camii imamı Ömer Çekiç ile cemaatin girişimleriyle gerçek oldu. Kaçan, camide yaz Kur'an kursunda eğitim alan çocuklar tarafından alkışlarla umreye uğurlandı. Dursun Kaçan, "Dünyanın en mutlu adamı benim. Hocamın gösterdiği vefa beni çok mutlu etti. En büyük hayalimdi" dedi.

30 yıldır kentin farklı noktalarındaki 6 caminin gönüllü bakım ve temizliğini yapan Dursun Kaçan'ın umreye gitme hayali, Aydınlıkevler Camii imamı Ömer Çekiç ile cemaatin girişimleriyle gerçek oldu. Kaçan, camide yaz Kur'an kursunda eğitim alan çocuklar tarafından alkışlarla umreye uğurlandı. Dursun Kaçan, duygusal anlar yaşadı. Daha önce, yine aynı camide alkışlar ve çiçeklerle karşılanıp sanal medyada gündem olan Dursun Kaçan, Kayseri İl Müftülüğü ve Melikgazi İlçe Müftülüğü aracılığı ile umreye gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Kaçan, 14 gün boyunca umre ibadetini yerine getirecek.

'UMREYE GİDEBİLECEĞİMİ HİÇ TAHMİN EDEMİYORDUM'

Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Dursun Kaçan, "Dünyanın en mutlu adamı benim. Hocamın gösterdiği vefa beni çok mutlu etti. Allah ondan razı olsun. Sevindim. Çok mutlu oldum. Hocama her zaman dua ediyorum. Duygularımı tarif edemiyorum. Hocam beni mutlu etti. En büyük hayalimdi. İnşallah peygamberimizin ayak bastığı yerlere bizler de basacağız. Onun yardımıyla oralara gidiyoruz. Umreye gitmek en büyük hayalimdi. Bu da gerçek oldu" diye konuştu.

'AMCAMIZIN DUYGUSUNA TERCÜMAN OLMAK İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIK'

Dursun Kaçan'a vefa amacıyla böyle bir şey yapmak istediklerini söyleyen Aydınlıkevler Cami İmamı Ömer Çekiç ise "O bizde karşı çok vefalı. Biz de vefa borcumuzu ödememiz için büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. Biz camimizde 350 tane öğrencimizle hayır yarışında yarışmaya devam ediyoruz. Dursun amcamızı öğrencilerimizle ve cemaatimizle beraber Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gönderiyoruz. Dursun amcamız; 'Çocuklar yeter ki okusun yeter ki camiden ayrılmasın' diye camimizi 10 yıldır gönüllü olarak temizlemektedir. Bizler de öğrencilerimizle, annelerimiz, babalarımızla beraber Dursun amcamızın bu vefasına karşılık vermek istedik. Amcamızın en büyük hayali olan Kabe'yi görme arzusunu gerçekleştirme kararı aldık. Aylar önce imam odasında otururken kendisini umreye gönderebileceğimi ifade ettiğimde amcamız bunun mümkün olmayacağını söylemişti. 'Bu en büyük hayalim' diyerek duygulanmıştı. Bizler de amcamızın duygusuna tercüman olmak ve onun duygularını ifade edebilmek için böyle bir karar aldık. Bütün mahallece amcamızın vefasına karşılık vererek amcamızı umreye yolcu etmek istiyoruz" dedi.

Yaz Kur'an kursuna çocuklarını gönderen Özay Aydın ise "Umreye giden biri olarak bu olaydan öyle çok duygulandım ki gözyaşlarımız tutamadık. Çok etkilendim. Çok güzel bir davranış, bu davranışından dolayı Ömer hocamı kutluyorum. Gerçekten takdir edilecek bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı