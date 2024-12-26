Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi

30 Yıl Sonra Sırtüstü Uyumak: Başarılı Kamburluk Ameliyatı

30 Yıl Sonra Sırtüstü Uyumak: Başarılı Kamburluk Ameliyatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da kamburlaşma nedeniyle sıkıntı yaşayan Mehmet Bulut, Konya'da yapılan 8 saatlik yüksek riskli bir ameliyat ile 30 yıl aradan sonra sırtüstü uyumanın mutluluğunu yaşadı.

Karaman'da bel ve göğüs kemiğinin zamanla eğrilmesiyle ileri derecede kamburlaşan hasta, Konya'da 8 saat süren yüksek riskli ameliyatla 30 yıl sonra sırtüstü uyumanın rahatlığını yaşadı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli maden işçisi Mehmet Bulut'un hayatı, ankilozan spondilit (omurga duruşunu bozan iltihaplı romatizma hastalığı) nedeniyle gençliğinden itibaren zorlaştı.

Adeta iki büklüm zorlu bir yaşam süren, yere bakarak hareket etmek zorunda kalan ve sırtüstü yatamayan Bulut, hastalığın ilerlemesi nedeniyle yüksek risk taşımasına rağmen ameliyat olmaya karar verdi.

Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Bulut, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Fevzi Kekeç ve Doktor Öğretim Üyesi Haluk Yaka'nın muayenesinin ardından ameliyata alındı.

Bulut'un kemiklerindeki dünyada nadir görülen ileri derece eğilme ve şekil bozukluğu (kifotik deformite) tek seansta 8 saat süren operasyonla düzeltildi. Ameliyatta iki farklı yerden kesilen omurga birleştirildi.

Ameliyat sonrası Bulut, yıllar sonra dik şekilde yürüyebildi, aynaya rahatça bakabildi.

"Tıp literatürüne de kazandırmayı düşünüyoruz"

Doç. Dr. Kekeç, AA muhabirine, bu tarz ameliyatların genellikle aşırı kan kaybı yaşandığı için ciddi hayati risk taşıdığını ve operasyonun seanslara bölündüğünü söyledi.

Hastanın ameliyatta kaybettiği kanını geri kazandıran özel bir cihaz sayesinde operasyonu tek seansta tamamladıklarını anlatan Kekeç, "Başarılı geçen ameliyatın ardından hastayı bir gün yoğun bakımda takip ettik. İkinci gün serviste ayağa kaldırdık, dik şekilde yürüdü." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan Doktor Öğretim Üyesi Yaka ise operasyonun yüksek riskli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tamamen birleşmiş ve öne eğilmiş bir omurgayı düzelttik. Kemikleri kesip omuriliği koruduktan sonra implantla desteklediğimiz omurganın kaynamasını bekleyeceğiz. Bu tip ileri derecede kamburluklar akciğer ve kalp kapasitesini düşürüyor. Eğrilik vakası opere edilip (ameliyat edilip) de bu şekilde başarı sağlanan dünyada çok az vaka var. Çin'de böyle bir vakanın belgeseli çekilmiş. Bizimki de onun gibi bir vaka. Tıp literatürüne de kazandırmayı düşünüyoruz."

Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Kılıçaslan da nadir ve zor bir vakaya başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini, ailenin isteği ve ekibe duyulan güvenden dolayı ameliyata karar verdiklerini kaydetti.

"30 yıl sonra ilk defa sırtüstü yatıyorum"

Kamburluğu nedeniyle uzun yıllar aynada kendisine bakamayan Mehmet Bulut da "30 yıl sonra ilk defa sırtüstü yatıyorum. Bambaşka bir duyguymuş. Yaşamım çok zordu. Böyle dik durmak mutluluk verici." diye konuştu.

Zehra Bulut ise eşiyle yaşadıkları mutluluğu anlatmaya kelimelerin yetmediğini vurgulayarak, "Hocalarım sayesinde 30 yıl sonra sırt sırta dayandık. O mutluluk anlatılmaz. Mehmet'im bir tane, kimseye muhtaç etmedi. Bu haliyle kömür ocaklarında çalıştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
img

Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
img

Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
img

Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
Faciada oklar tek bir ülkeyi gösteriyor: Füzeyle düşürdüler
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Aralık Gemlik, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Serik, Manavgat, Konyaaltı 26-27 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 26 Aralık İnci Taneleri 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Aralık Ödemiş, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Kalecik, Çankaya, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir? Holding 5. BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.