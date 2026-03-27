Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' paneli düzenlendi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri kapsamında panel düzenledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararının oy birliğiyle kabulüyle ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün yıl dönümü kapsamında panel düzenlendi.

Bu yıl "Gıda İsrafı" temasıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesindeki panelin başında, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı.

Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, atık krizinin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olmak üzere üçlü gezegensel krizin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

"Sıfır atık sadece bir slogan değil, bir eylem çerçevesidir." diyen Balkan, bu yılki temanın gıda israfı olduğunu vurguladı."

Balkan, "Her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu, tüketicilere sunulan toplam gıdanın neredeyse beşte birine denk geliyor." diye konuştu.

Konuşmasında gıda israfı ile açlık arasındaki çelişkiye de değinen Balkan, "Atığın azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanması sosyoekonomik ve ahlaki bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Balkan, Türkiye'nin COP 31 başkanlığı sürecinde sıfır atık yaklaşımının öncelikler arasında yer alacağını belirterek, iklim ve atık sorunlarının çözümü için toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çevre Müşaviri Elif Gökçe Öz'ün moderatörlüğündeki panele, AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) Direktörü Klaus Berend, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Brüksel Ofisi Başkanı Veronika Hunt Safrankova ve Zero Waste Europe (Sıfır Atık Avrupa) İcra Direktörü Esra Tat konuşmacı olarak katıldı.

"(AB'de gıda israfında) Son yıllarda gerçek bir azalma görmüyoruz"

Berend, AB'de gıda israfını azaltmaya yönelik çabalara rağmen son yıllarda kayda değer bir düşüş sağlanamadığını ve bu nedenle mevzuatın güçlendirildiğini belirtti.

Gıda israfını azaltma çalışmalarının gıda güvenliği ve halk sağlığı pahasına yürütülemeyeceğini vurgulayan Berend, bağışlar dahil tüm süreçlerde hijyen ve güvenlik kurallarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

2021'de yapılan düzenlemelerle belirli koşullar altında perakendecilere bağış amacıyla et dondurma esnekliği tanındığını aktaran Berend, yaklaşımın gıda israfını önlerken tüketici güvenliğini tam olarak korumayı hedeflediğini söyledi.

UNEP Brüksel Ofisi Başkanı Safrankova da gıda kaybı ve israfının küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unu oluşturduğunu ve üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca gerçekleştiğini belirtti.

Safrankova, dünyadaki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 28'inin tüketilmeyen gıdalar için kullanıldığını, her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini ve toplam atığın yüzde 60'ının hane halkı kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Gıda israfının yalnızca çevresel değil aynı zamanda gıda sistemi kaynaklı bir sorun olduğuna dikkati çeken Safrankova, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, etiketleme konusunda farkındalığın artırılması ve tedarik zincirinde iyileştirmeler yapılmasının çözüm için önemli olduğunu vurguladı.

Tat da sıfır atık ve döngüsel ekonomi politikalarında mevcut düzenlemelerin büyük ölçüde geri dönüşüm ve toplamaya odaklandığını, atık oluşumunun önlenmesine yönelik hedeflerin ise yetersiz kaldığını belirtti.

Tat, gıda israfının azaltılması için bağlayıcı hedefler, ekonomik araçlar ve üretici sorumluluğunu artıran mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da gıda israfının yüzde 60'ının hane halkı kaynaklı olduğunu hatırlatan Tat, doğru politika araçlarıyla tüketicilerin daha sürdürülebilir tercihlere yönlendirilebileceğini ifade etti.