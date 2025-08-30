30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
Çermik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törene, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kurum, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları katıldı.
Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel