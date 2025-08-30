Ağın ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar kurum ve daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

Tören, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde sinevizyon gösterimiyle sona erdi.