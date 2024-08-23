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30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları Nedeniyle İstanbul'da Yollar Kapatılacak

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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yollar 25 Ağustos Pazar günü 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Provalar nedeniyle alternatif güzergahlar belirlendi.

(İSTANBUL)- İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle Vatan Caddesi başta olmak üzere bazı yollar 25 Ağustos Pazar günü 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı provaları, pazar günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Provalar nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü saat 06.00'dan, prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Açıklamaya göre o yollar şöyle:

Kapanacak yollar

• Vatan Caddesi (Adnan Menderes Bulvarı) gidiş ve gelişler,

• D 100 kuzey ve güney yönünden Vatan Caddesi giriş,

• 10.Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Edirnekapı'dan Vatan Caddesi'ne giriş,

• Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi'ne giriş,

• Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş,

• Hal Yolu güneyden Vatan Caddesi'ne giriş,

• Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar,

• Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım,

• Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

• Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçinden) Vatan Caddesi'ne katılım

Alternatif yollar

• Turgut Özal Millet Caddesi

• Fevzipaşa Caddesi

• Atatürk Bulvarı

• D 100 Karayolu

• O-3 Hal Yolu

Kaynak: ANKA / Güncel

Vatan Caddesi İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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