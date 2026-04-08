3 yıldızlı otelde yangın

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı olan 3 yıldızlı otel çıkan yangın hasara neden oldu.

Yangın dün saat 18.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı otelde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında otelden dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, tadilat nedeniyle kapalı olduğu öğrenilen otelde maddi hasar oluştu.

