3 yaşındaki Tuğra, 6'ncı kattan düşüp ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Tuğra Başyiğit, metrelerce yükseklikten çim zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başyiğit'in annesinin olay anında evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Aktepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Tuğra Başyiğit, 8 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin açık olan penceresinden sarktı. Dengesini kaybeden küçük Tuğra, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Başyiğit, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Başyiğit, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında Başyiğit'in annesi evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı