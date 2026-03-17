3 yaşındaki Tuğra, 6'ncı kattan düşüp ağır yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6. kattaki pencereden sarkarak düşen 3 yaşındaki Tuğra Başyiğit ağır yaralandı. Olay sırasında annesi evde yoktu, babası ise uyuyordu. Çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Tuğra Başyiğit, metrelerce yükseklikten çim zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başyiğit'in annesinin olay anında evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Aktepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Tuğra Başyiğit, 8 katlı binanın 6'ncı katındaki evlerinin açık olan penceresinden sarktı. Dengesini kaybeden küçük Tuğra, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Başyiğit, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Başyiğit, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında Başyiğit'in annesi evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Ambulans kağıt gibi ezildi! Kahreden haber hastaneden geldi
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı

Şampiyon olunca gözden kaybolmuştu, 10 yıl sonra ortaya çıktı
Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak

Kayak tutkunlarının bayram tatilindeki gözdesi oldu
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basalım

Yaralı dağ keçisini görüntüledi, avcılara seslendi: Deklanşöre...
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!