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Yahyalı'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Torun Yaralandı

Yahyalı'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Torun Yaralandı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 tekerlekli motosikletin dere yatağına devrilmesi sonucu Mehmet Baş hayatını kaybetti, 2 torunu yaralandı. Alışveriş için yola çıkan ailenin cenazesi toprağa verilirken, yaralı torunların tedavisi sürüyor.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 3 tekerlekli motosikletin dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Baş toprağa verildi. Yaralanan 2 torununun tedavisi sürüyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Baş'ın kontrolünü kaybettiği 3 tekerlekli motosiklet, dere yatağına devrildi. Kazada Mehmet Baş ile yanındaki 2 torunu Elif Aydoğan (6) ve Mustafa Ender Anlağan (11) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Baş, burada kurtarılamadı. Yaralı 2 torunu ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Torunların tedavisi sürüyor.

ALIŞVERİŞ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Mehmet Baş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yahyalı Camikebir Camisi'ne getirildi. Mehmet Baş, burada kılınan cenaze namazının ardından Çağlayan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Mehmet Baş'ın, torunları ile birlikte alışveriş yapmak için Çağlayan Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru yola çıktığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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