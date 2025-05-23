3. Laoshan Uluslararası Çay Festivali Birleşmiş Milletler'de Gerçekleştirildi

3. Laoshan Uluslararası Çay Festivali Birleşmiş Milletler'de Gerçekleştirildi
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New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen 3. Laoshan Uluslararası Çay Festivali, diplomatlardan oluşan yaklaşık 200 katılımcı ile gerçekleştirildi. Festivalde çay sanatı ve geleneksel kültürel gösterilerin yanı sıra yoksulluk azaltma modeli hakkında bir sergi de yer aldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen üçüncü Laoshan Uluslararası Çay Festivali'ne katılan konuklar, 21 Mayıs 2025.

3. Laoshan Uluslararası Çay Festivali, 2025 Uluslararası Çay Günü çerçevesinde çarşamba günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Aralarında diplomatlar ve BM Sekretaryasından yetkililerin de bulunduğu yaklaşık 200 katılımcının yer aldığı festivalde çay sanatı gösterileri, geleneksel danslar ve müziğin yanı sıra "Çin'in Yoksulluğu Azaltma Modeli: Malipo İlçesi Üzerine Bir Vaka Çalışması" konulu bir sergi de yer aldı. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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