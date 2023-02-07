3 kızını öldüren müezzine 3 kez ağırlaştırılmış müebbet Güncel Haberler TRABZON'da, çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif'i (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (39), 'canavarca hisle alt soydan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. TRABZON'da, çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif'i (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (39), 'canavarca hisle alt soydan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Olay, 31 Ağustos 2021'de, Of ilçesi Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda görevli Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 'TASARLAMADIM' Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki celsede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen Göktaş, savunmasında, çocuklarının yanına öldürme kastıyla gitmediğini öne sürerek "Olayı tasarlamadım. Eğer öldürme amaçlı olsaydım zaten eve getirdiğimde öldürürdüm. Zaten çocuklarımı zaman zaman yanımda götürüyordum. Öldürme düşüncem yoktu ancak o esnada psikolojim bozuktu" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, son savunması alınan Emre Göktaş hakkında 'canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, silahı kasten öldürme suçunda kullandığı için de 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasına hükmetti. Heyet ayrıca cezalarda indirime gitmedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Trabzon Güncel Haberler

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