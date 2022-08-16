3 gündür kayıp olan Semiha'nın annesi: Seni seviyorum kızım, evine dön

ANTALYA'da Fatmana Aydoğmuş (40), 3 gündür haber alamadığı kızı Semiha Aydemir'in (14) bulunması için yardım istedi. Aydoğmuş, kızına seslenerek, "Seni seviyorum kızım. Neredeysen, evine dön" dedi.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde oturan Semiha Aydemir, annesi Fatmana Aydoğmuş tarafından geçen çarşamba günü özel bir yurda yatılı verildi. İki gün yurtta kalan Semiha, hafta sonu izni dolayısıyla evine geldi. Pazar akşam saatlerinde annesinin yurda bıraktığı Aydemir, 1,5 saat sonra kendi isteğiyle yurttan çıktı, bir daha da haber alınamadı. Aydoğmuş, 3 gündür haber alamadığı kızının bulunması için polise başvurdu.

Kızına seslenen Aydoğmuş, "Seni seviyorum kızım. Neredeysen, sesimi duyuyorsan evine dön. Ben seni çok seviyorum" dedi.