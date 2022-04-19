3 gün daha sabır! Sıcaklıklar 12 derece birden artacak, cuma günü yaz havası yaşanacak

Türkiye nisan ayında sürpriz soğuklarla karşılaştı ve son günlerde de sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Tahminlere göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek ve cuma günü ülkede adeta yaz havası yaşanacak.

CUMA GÜNÜ 23 DERECEYİ AŞACAK

İstanbul'da bugün en yüksek 11 derece olarak ölçülecek sıcaklık değerleri, cuma günü 23 dereceyi aşacak.

ÜLKE GENELİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.