3 gün daha sabır! Sıcaklıklar 12 derece birden artacak, cuma günü yaz havası yaşanacak - Haberler

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3 gün daha sabır! Sıcaklıklar 12 derece birden artacak, cuma günü yaz havası yaşanacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Nisan salı günü tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek ve cuma günü ülkede yaz havası hakim olacak. Bugün en yüksek 11 derecenin görüleceği İstanbul'da sıcaklık değerleri cuma günü 23 dereceyi aşacak.

Türkiye nisan ayında sürpriz soğuklarla karşılaştı ve son günlerde de sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Tahminlere göre yağışlar 3 gün içinde yurdu terk edecek ve cuma günü ülkede adeta yaz havası yaşanacak.

İstanbul'da bugün en yüksek 11 derece olarak ölçülecek sıcaklık değerleri, cuma günü 23 dereceyi aşacak.

3 gün daha sabır! Sıcaklıklar 12 derece birden artacak, cuma günü yaz havası yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

3 gün daha sabır! Sıcaklıklar 12 derece birden artacak, cuma günü yaz havası yaşanacak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Meteoroloji, Güncel, Haberler

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