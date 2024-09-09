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3 bin rakımda öğrencilerin okul heyecanına ortak oldular

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Türkiye Kardeşlik Birliği Batman İl Başkanlığı, Sason ilçesindeki köy okullarında 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. TÜRKAB üyeleri, öğrencilere çanta ve okul malzemeleri hediye etti.

3 bin rakımda öğrencilerin okul heyecanına ortak oldular

BATMAN - Türkiye Kardeşlik Birliği Batman İl Başkanlığı tarafından Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağının eteklerindeki köy okullarında 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu.

TÜRKAB üyeleri zorlu dağ yollarını aşarak ulaştıkları köylerde okula başlayacak olan öğrencilerin başta çanta olmak üzere tüm okul malzemelerini kendilerine ulaştırarak hediye etti.

İlk olarak Erdemli Köyü Çay Kenarı İlkokuluna giden TÜRKAB üyeleri, burada öğrencilere içerisinde defter, resim defteri, güzel yazı defteri, kalem silgi, seti, abaküs, boya, kalemtraş gibi ürünlerin olduğu çanta ile beraberlerinde getirdikleri oyuncak ve giysileri dağıttı.

Daha sonra Günlüce Köyü İlkokuluna geçen TÜRKAB üyeleri, bu kez de buradaki köy okulu öğrencilerine çantalarını dağıttı.

Çantalarını alan öğrencilerden kimisi avukat olmak isterken kimisi doktor kimisi ise öğretmen olmak istediğini söyledi.

TÜRKAB Batman İl Başkanı Selman Tür, yaptığı açıklamada köy çocuklarının yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Öğrencilerin çoğu zaman kırtasiye ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini belirten Başkan Selman Tür, "TÜRKAB olarak bugün 3 rakımlı Sason ilçemizdeki Mereto Dağının eteklerindeki köyleri ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldik. Öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Bu çocukların okul ihtiyaçlarını kendilerine üyelerimizin destekleriyle ulaştırdık. Bu çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı görmeye değer gerçekten. Bizler fırsat buldukça inşallah bu çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

TÜRKAB Kadın Kolları Batman İl Başkanı Selma Taş ise, "TÜRKAB olarak köy çocuklarımızı ziyarete geldik. Bir nebze de olsa onların gönüllerine dokunmak, onları mutlu etmek, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu çocuklarımızın her biri ileride bir meslek sahibi olacak inşallah." Diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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