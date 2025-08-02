Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı sona erdi.

Edirne Valiliği himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen kamp programına 11 Balkan ülkesinden 352 öğrenci ve 34 öğretmen katıldı.

Balkanlar'da kültürel işbirliğini güçlendirmek ve gençler arasında kalıcı bağlar oluşturmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında sosyal, kültürel ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kültürel bağlar, ortak miras ve gönüllülük etrafında şekillenen etkinliklerle bir araya gelen gençler, Keşan ilçesindeki BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ni ziyaret etti.

Yöneticiler eşliğinde tesisi gezen öğrenciler, milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen insansız hava araçları (İHA) hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler Gökçetepe'de kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi. Atölye çalışmalarında ise öğrenciler robotik, yazılım ve yenilikçi teknolojilerle tanıştı.

Edirne'nin tarihi yapıları arasında düzenlenen geziye de katılan öğrenciler kenti yakından tanıdı.

Balkan coğrafyasında yaşayan gençler ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmek, sosyal ve akademik iş birliklerini teşvik etmek ve ortak bir gelecek için kalıcı diyalog ortamları oluşturmak amacıyla düzenlenen kamp programı kapanış etkinliğiyle sona erdi.