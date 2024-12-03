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3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı
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Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz engellilere olan bakış açılarını paylaştı ve merkez sakinlerine karanfil verildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde program düzenlendi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki program, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in konuşmasıyla başladı.

İkiz ile davetliler tarafından merkez sakinlerine karanfil verildi.

İkiz, herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, "Bizler için yaşlılarımız ve engellilerimiz rahmet kaynağıdır. Öyle bakıyoruz meseleye. Bizler yaşlı ve engellilerimizden sadece dualarını bekliyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda İkiz ile merkez müdürü Yusuf Duru ve katılımcılar tarafından merkez sakinleriyle Dünya Engelliler Günü ve Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezince kalanlardan aralık ayı doğumlular için pasta kesildi.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ile merkez sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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