Haberler

29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 'Cazın Renkleri' Temasıyla Başladı

29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 'Cazın Renkleri' Temasıyla Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun açılış konseriyle başladı. Festivalde konserler, atölyeler ve söyleşiler yer alacak, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Caz Derneği tarafından düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, "cazın renkleri" temasıyla Ankara'da başladı.

Festivalin açılışı, bir otelde düzenlenen basın lansmanı ve katkı sunan kurumlara plaket takdimiyle gerçekleştirildi.

Açılış konserinde, ünlü piyanist Fahir Atakoğlu ile Volkan Öktem, Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez sahne aldı.

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, AA muhabirine, basının desteğinin festival için büyük önem taşıdığını, çalışmaların geniş kitlelere duyurulmasında en güçlü unsur olduğunu belirtti.

Varoğlu, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm katılımcılara ve sponsorlara teşekkür ederek, "Harika bir program hazırladık. 'cazderneği.org' adresinde tüm programa ulaşılabilir ama gururla söylüyorum çok az bilet kaldı." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl 30. festivale daha kapsamlı bir içerikle hazırlandıklarını aktaran Varoğlu, Türkiye'de caz müziğinin son yıllarda dikkat çekici bir ivme kazandığını söyledi.

Varoğlu, "Tabii ki hep vardı ama son 30 senelik Caz Derneğinin ömrü boyunca inanılmaz hızlı bir artış oldu. Hem mecraların artışı hem sanatçıların hem de bizim gibi festivallerin artışı Türkiye'de sanatçıların önünü açtığını düşünüyorum. Albüm üzerine albüm çıkıyor, çoğunu biz bile takip etmekte zorlanıyoruz." diye konuştu.

Üniversitelerle yapılacak işbirliklerinin önemine işaret eden Varoğlu, "Bundan sonra daha çok üniversitelerde olmak istiyoruz. Bu sene kapanış konserimiz ODTÜ'de olacak. Yıldız İbrahimova'nın konuk sanatçı olarak katılacağı METU Big Band konserinde olacağız." dedi.

Festival, Ankara'nın farklı mekanlarında düzenlenecek konserler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerle devam edecek. Festival programı 30 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler
Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek

İlki durdurmaya yetmedi! Avrupa ülkesi, sınıra ikinci duvarı örüyor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.