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29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak

Güncel Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet vermesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı. Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Marmaray İZBAN Güncel Haberler

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