29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taksim'de Kutlandı

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetin 102'inci yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ile Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Anıta, çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ayrıca törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Siyasi parti temsilcilerinin de anıta çelenk bırakmasıyla tören son buldu.