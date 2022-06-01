28 yaşındaki genç Galata'da kendini yakarken onlar selfie çekmenin derdine düştü - Haberler

28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan P., dün akşam saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde bulunan Galata Kulesi yakınlarına gelerek kıyafetlerine önce tiner döktü, ardından da vatandaşların gözü önünde kendini yaktı.

YARDIM ETMEK YERİNE O ANLARI KAYDA ALDILAR

Bir anda yanmaya başlayan genç, çevredekilerin şaşkın bakışları içinde adeta alev topuna döndü. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde çarpıcı bir ayrıntı daha vardı. Çevredeki vatandaşların alev alev yanan gence yardım etmek yerine o anları cep telefonlarıyla kaydettikleri hatta selfie çektikleri görüldü.

AĞIR YARALI GENÇ BİR ANDA YERE YIĞILDI

Çevredeki esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği 28 yaşındaki genç ağır yaralı şekilde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

OLAY ÖNCESİ KOSTÜMLE BEYOĞLU'NDA DOLAŞMIŞ

Öte yandan çevredeki esnafın ve vatandaşların ilk ifadelerine göre gencin olaydan bir süre önce bölgede kostümü ve asasıyla gezdiği öğrenildi. Gencin kendini ateşe vermeden önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.