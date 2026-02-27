HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, 28 Şubat "postmodern darbesi"ne ilişkin açıklama Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye artık vesayet odaklarının 'bildirilerle' istikamet çizdiği o 'eski Türkiye' değildir. Milletimiz, kendi iradesine sahip çıktığını 15 Temmuz'da açık bir şekilde göstermiştir." ifadesini kullandı.

Arslan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, tüm antidemokratik müdahaleleri lanetlediğini belirtti.

28 Şubat'ın Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Arslan, insan onur ve haysiyetinin ayaklar altına alındığı bir sürecin dünyanın gözü önünde yaşandığını ifade etti.

Arslan, başörtülerinden dolayı üniversite kampüslerine alınmayan, coplanan, yerlerde sürüklenen, ikna odalarına alınan kız öğrencilerin, kendi ülkelerinde eğitim hakkının ellerinden alındığını, kadınların başörtülerinden dolayı kamuda çalışamadığını, ehliyet ve pasaport bile verilmediğini hatırlattı.

Bu sürece bir kısım işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile sözde sivil toplum kuruluşlarının sessiz kaldığını hatta bu sürecin taşeronluğunu yaptığını anlatan Arslan, "Bazı sivil toplum örgütleri yine kendi deyimleriyle oluşturdukları 'Beşli Çete' ile üyeleri olan işverenlere, esnafa ve emekçilere ihanet etmiştir. 28 Şubat darbesinde sendikaların kullanılması maalesef büyük bir utanç olarak sendikal tarihimize geçti." ifadelerini kullandı.

"28 Şubat darbesiyle hesaplaşılamamıştır"

Mahmut Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"28 Şubat darbesine destek veren bütün kesimlere, kurumlara, aktörlere yargı önünde hesap sorulmadığı, sorulamadığı için 28 Şubat darbesiyle tam olarak hesaplaşılamamıştır. Bu durumun demokrasimizin geleceği açısından endişe verici olduğunu her fırsatta dile getirdik. Tam da 28 Şubat'ın yıl dönümünde, 28 Şubat sürecinin önemli aktörlerinden bir kurumun da içinde yer aldığı kimi çevreler tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan bildiriler maalesef 28 Şubat'ın karanlık ve baskıcı vesayet dönemlerini hatırlatmaktadır. Millet iradesine rağmen şekillenen her türlü vesayet arayışı, hangi kavramın arkasına sığınırsa sığınsın, darbe zihniyetinin bir yansımasıdır."

Bugün yeniden benzer tartışmaları körükleyenler, 28 Şubat'ın karanlık iklimini hatırlatmakta ve demokratik Türkiye idealine zarar vermektedir. 28 Şubat gibi milletimizin hafızasında derin yaralar açmış, inanç hürriyetini ve emeği ayaklar altına almış bir dönemin yöntemlerini anımsatan bu çıkışlar, aziz milletimizin sağduyusunda karşılık bulmayacaktır. Türkiye artık vesayet odaklarının 'bildirilerle' istikamet çizdiği o 'eski Türkiye' değildir. Milletimiz, kendi iradesine sahip çıktığını 15 Temmuz'da açık bir şekilde göstermiştir."

"Her zaman demokrasiden yana tavır aldı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, konfederasyonun 50 yıllık tarihinde darbelere, olağanüstü dönemlere ve demokrasiye yönelik müdahalelere karşı her zaman demokrasiden, milli iradeden ve özgürlüklerden yana tavır aldığını belirtti.

Türkiye'de demokrasinin askıya alındığı tüm süreçlerin çalışanlar ve emekçiler açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Arslan, nereden gelirse gelsin her türlü darbe girişimine ve farklı kılıflar altındaki antidemokratik müdahalelere karşı olduklarını kaydetti.