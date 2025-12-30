Haberler

Samsun'da oto kurtarıcıdaki otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde oto kurtarıcıda yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde oto kurtarıcıdaki otomobilde 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kent dışından Samsun'a gelen oto kurtarıcıyı takibe aldı.

Oto kurtarıcıyı İlkadım ilçesinde durduran ekipler, taşıdığı otomobilde yaptıkları aramada bagaj bölümüne gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta bulunan K.T. (29), H.Y. (22) ve Y.F. (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
500

