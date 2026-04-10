Biga'da 27. Alay'a Saygı Yürüyüşü için ziyaretler yapıldı

Biga Kent Konseyi ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneği, 27 Nisan'da düzenlenecek '27. Alay'a Saygı Yürüyüşü' için Çanakkale'de protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Yürüyüşün amacı tarihi bilinci gelecek nesillere aktarmak.

Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap ve Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, 27. Alay'a Saygı Yürüyüşü için Çanakkale'de protokol ziyaretlerinde bulunarak düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Erkap ve Özer, Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Karamemiş, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul ve 1'inci Başkan Vekili Rıdvan İpek'i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, 27 Nisan'da geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri "27. Alay'a Saygı Yürüyüşü" için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Özer, yürüyüşün amacının tarihi bilinci gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bigalı Mehmet Çavuş'un mensubu olduğu aynı zamanda çoğunluğunu Bigalıların oluşturduğu 27. Alay'ın tarihsel önemini anlatmak, benimsetmek ve gelecek nesillere aktarmak için düzenli olarak her yıl 27 Nisan tarihinde '27. Alay'a Saygı Yürüyüşü' düzenlemek ve bu yürüyüşü geleneksel olarak sürdürmek istiyoruz. Bu yürüyüş programında tarihsel gerçekliğe uygun olarak Çanakkale Savaşları Tarihi Alanında 27. Alay'ın 25 Nisan 1915 tarihinde Arıburnu'na çıkarma yapan Anzak birliklerine karşı ilk müdahaleyi yapmak amacıyla karargahının bulunduğu Topzeytinlik bölgesinden hareketle Kemalyeri'ne kadar katettiği tarihi rotayı takip edeceğiz."

Etkinlikler kapsamında 24 Nisan Cuma akşamı Biga Hükümet Meydanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar bir fener alayı düzenleneceğini de ifade eden Özer, programın sergi ve panellerle destekleneceğini bildirdi.

Özer, projenin hayata geçirilmesi noktasında Çanakkale Valiliği, Tarihi Alan Başkanlığı, yerel belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği görüşmelerine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
