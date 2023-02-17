261 saat sonra enkazdan çıkarılan şahsa ilk iş, deprem günü doğan bebeğinin fotoğrafını gösterdiler

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde sağ çıkarılan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı'nın aileleri, evlatlarına günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"GERÇEKTEN BİR MUCİZE"

Mustafa Avcı'nın babası Ali Avcı, hastanede yaptığı açıklamada, oğlunun kurtarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Evladının hayatta olduğunu öğrenince inanamadığını anlatan baba Avcı, şöyle konuştu: "Ben artık umudumu tamamen bitirmiş bir vaziyetteydim yani bu, gerçekten bir mucize. Ben buradan sizin aracılığınızla Hatay Vali Yardımcısı'nın ismini bilmiyorum ama ahdim olsun gidip onun ellerinden öpeceğim. Devletin sıcaklığını vali yardımcısının eliyle sırtımda hissettim. Çocuğumu tekrar bana verdiler. Bu konuda katkı sağlayan herkesten binlerce, milyonlarca kez Allah razı olsun. Ben o enkazı gördükten sonra oğlumun oradan sağ çıkabileceğine hiç ihtimal vermemiştim. Her şeyin en kötüsüne hazırlıklıydım. Gerçekten bir mucize oldu. Yeniden Allahutaala oğlumu ikinci kez bana vermiş oldu."

EŞİ DEPREM GÜNÜ DOĞUM YAPMIŞ

Mustafa Avcı'nın kardeşi Kadir Avcı da ağabeyinin eşinin deprem günü doğum yaptığını belirtti. Ağabeyinin doğumdan sonra hava almak için odadan çıktığını anlatan Kadir Avcı, "Eşinin yattığı odada hiçbir sıkıntı yok. Orada yıkım olmamış. Zemin katta yıkım oldu. Deprem anında orada yakalanmış. Eşi, çocuğu, annem ve babam çok iyi. Umudumuzu tamamen yitirmiştik. Bayağı zaman geçti aradan. Artık bulsak da en azından bir mezarımız olsa düşüncesindeydik. Hiç beklemediğimiz anda aradılar. Biz çalışmalar bitti diye evimize dönmüştük. Telefon gelince inanamadım, defalarca teyit ettim. Doğruymuş, çok şükür çok mutluyuz." diye konuştu.

Avcı ailesi, sağlık durumu iyi olan Mustafa Avcı'ya hastane sedyesinde yeni doğan bebeğinin fotoğrafını da gösterdi. O dakikalarda duygusal anlar yaşandı.